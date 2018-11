7500 Artikel haben die 70 Helfer des Wintersportvereins Ebingen – zuvor beim Sportfachhandel professionell geschult – im Angebot der WSV-Skibörse in der Festhalle Ebingen, die auch am heutigen Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr noch für Kaufinteressierte offen hat. Der neue Vorsitzende Ingo Schick half am Freitag ebenso tatkräftig mit wie viele andere Mitglieder und vor allem die Rentner, die laut Schick unverzichtbar für die Abwicklung der Abläufe sind. Im Angebot sind gebrauchte Skier, Snowboards und allerhand Zubehör, aber auch Sonderposten, Auslaufmodelle und Restposten aus Sportfirmen. Nur das Wetter trübte die gute Laune der WSV-Mitglieder: "Wer denkt bei Schnürlregen schon ans Skifahren?", fragt Schick. Foto: Eyrich