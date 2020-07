Albstadt/Sigmaringen Hochschule und Stadt appellieren an Vermieter

Deshalb bitten sie die Vermieter, ihre Zimmer und Wohnungen auch für kurze Zeiträume von zwei bis vier Wochen anzubieten, die Weitergabe an Mitstudierende zu ermöglichen sowie die Mieten so abzusenken, "dass die Studierenden sich trotz der reduzierten Präsenzzeiten für die Anmietung über das gesamte Semester entscheiden können".

Bitte: aktive Unterstützung in ungewöhnlichen Zeiten

Insbesondere letztere Variante habe den Vorteil, dass die Stadt weiterhin die öffentlichen Zuwendungen für jene erhalten würde, die ihren Erstwohnsitz in Albstadt anmelden. "Diese Gelder sind in diesen Zeiten für unser Gemeinwohl besonders wichtig", heißt es in dem Schreiben weiter. "Wir erlauben uns diesen Appell in dem sicheren Wissen, dass nicht nur unsere Studierenden von ihren Zimmerangeboten profitieren dürfen, sondern dass umgekehrt auch die Stadt, die Region und Sie als Vermieter seit vielen Jahren von der Hochschule profitieren. Bitte helfen Sie durch Ihr Entgegenkommen mit, Albstadt zu einem ganz besonderen Studienort zu machen – einem Studienort, der zeigt, wie wichtig ihm die Studierenden sind, und der bereit ist, sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten aktiv zu unterstützen."

Einen gleichlautenden Appell hat auch die Stadt Sigmaringen gemeinsam mit der Hochschule herausgegeben.