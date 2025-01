Die Verleihung einer Honorarprofessur ist selten und daher etwas ganz Besonderes. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wurden im Laufe ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte zuvor nur fünf Lehrbeauftragte zu Honorarprofessoren ernannt – dieser gesellt sich nun eine Sechste hinzu.

Bettina Markewicz ist promovierte Diplom-Biologin mit mehrjähriger Erfahrung in der klinischen und biomedizinischen Forschung und arbeitet im Gesundheitsamt des Landkreises Sigmaringen in den Bereichen Hitzeschutz, Umwelthygiene und Infektionsschutz.

Seit 25 Jahren engagiert in der wissenschaftlichen Lehre – auch in Sigmaringen

Lehrbeauftrage an der heutigen Fakultät Life Sciences ist sie seit fast 25 Jahren – in dieser Zeit unterrichtete sie in mehr als 100 Lehrveranstaltungen und Vorlesungen, etwa zu Grundlagen und Vertiefungsthemen der Biologie, Physiologie und Biochemie.

„Sie widmen sich der wissenschaftlichen Bildung in allen Bereichen – von der Vorlesung im Grundstudium über das Üben in Tutorien bis zur Vertiefung der Themen im Masterstudiengang“, sagte Fakultätsdekanin Carola Pickhardt in ihrer Laudatio. „Dieses langjährige und vielseitige Engagement wollen wir heute ehren.“

Markewicz war die Freude über diese Auszeichnung deutlich anzumerken. „Vor 25 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass mir mal diese Ehre zuteil wird“, sagte sie. Und: „Diesen Tag werde ich mir auf jeden Fall dick im Kalender anstreichen.“

Markewicz lässt in ihre Lehre praktische Beispiele und Erfahrungen einfließen

Lehrbeauftragte sind für die Hochschule Albstadt-Sigmaringen als Hochschule für angewandte Wissenschaften von großem Wert, sagt Ingeborg Mühldorfer. „Da Sie außerhalb der Hochschule im Berufsleben stehen, bringen Sie die täglichen Praxisbeispiele mit in die Lehre ein.“

Dadurch erhielten Studierende Kontakte zu Experten, die täglich mit aktuellen Fragestellungen, Trends und Entwicklungen ihrer jeweiligen Branche befasst seien. Bettina Markewicz erfülle die strengen formalen Kriterien, die Voraussetzung für eine Honorarprofessur seien. „Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass unser Senat im Dezember den Beschluss gefasst hat, Sie zu ernennen.“