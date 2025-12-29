Albstadt-Sigmaringen: Hochschule bietet Studiengang zu Künstlicher Intelligenz an

Künstliche Intelligenz spielt in Unternehmen zunehmend eine bedeutende Rolle. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet zeitnah einen Bachelorstudiengang zu dem Thema an.

Zum Sommersemester 2026 startet an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen der neue Bachelorstudiengang KI Management – ein interdisziplinäres Angebot zwischen Betriebswirtschaft und Informatik für alle, die die digitale Zukunft verstehen und aktiv mitgestalten wollen. Darüber informiert die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einer Pressemitteilung.

In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) immer stärker in Unternehmen und Organisationen Einzug hält, bildet der Studiengang die entscheidende Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Digitalisierung. Studierende lernen, wie KI-Technologien strategisch eingesetzt, wirtschaftlich genutzt und verantwortungsvoll gestaltet werden, um datenbasiert Entscheidungen zu treffen und Innovationen voranzutreiben.

Studiengang umfasst sieben Semester

Der sieben Semester umfassende Bachelor kombiniert laut Mitteilung betriebswirtschaftliche Inhalte mit KI-Technologie und vermittelt sowohl Grundlagenwissen als auch praxisrelevante Kompetenzen. In frühen Semestern stehen grundlegende Kenntnisse in Informatik und Betriebswirtschaft im Fokus. Später folgen Praxisphasen und vertiefende Module, die auf die realen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft ausgerichtet sind.

Unsere Empfehlung für Sie In Albstadt Hochschule sucht Wohnraum für internationale Studenten Der Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence an der Hochschule Albstadt- Sigmaringen zieht auch Studenten aus Indien an. Für diese sucht die Hochschule nun Wohnraum.

Ein besonderes Plus: Studierende können sich nach ihren individuellen Stärken in Richtung Betriebswirtschaft oder Informatik vertiefen und ihr persönliches Profil schärfen – ideal für angehende KI-Manager, Projektverantwortliche und Digitalberater.

Nächste Generation an Fachkräften entsteht

„Mit dem Studiengang KI Management geben wir unseren Studierenden die Werkzeuge an die Hand, um Unternehmen in Zeiten der digitalen Transformation zu führen“, wird Studiendekan Prof. Dr. Stefan Ruf in der Presseinformation zitiert. „Hier entsteht die nächste Generation von Fachkräften, die sowohl digitales als auch wirtschaftliches Denken vereint.“

Unsere Empfehlung für Sie Gymnasium Balingen Hochschule Albstadt-Sigmaringen bringt Gründung zu den Schülern Schüler des Balinger Gymnasiums haben bei einem Workshop der Hochschule Albstadt-Sigmaringen eigene Geschäftsideen entwickelt.

Die enge Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen Partnern, Praxisprojekte und ein verpflichtendes Praxissemester eröffnen den Studierenden bereits während des Studiums nicht nur realistische Einblicke in Unternehmen, sondern auch Kontakte und Netzwerke – ein echter Karrierevorteil.

Anmeldung ist bis 15. Januar möglich

Studieninteressierte können sich noch bis Donnerstag, 15. Januar, bewerben. Weitere Informationen zur Bewerbung und zu Informationsveranstaltungen gibt es auf der Website der Hochschule: hs-albsig.de/kim.

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

3100 Studenten

An zwei Standorten sind an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen nach eigenen Angaben rund 3100 Studierende eingeschrieben. Praxisorientierung wird an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) großgeschrieben. Die Studierenden werden individuell betreut, und für das Studium stehen moderne technische Geräte zur Verfügung. Die Hochschule bietet an den vier Fakultäten Business Science and Management, Engineering, Informatik und Life Sciences zahlreiche Studiengänge an. Im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) landet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit ihren Studiengängen immer wieder in den Spitzengruppen.