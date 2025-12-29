Albstadt-Sigmaringen: Hochschule bietet Studiengang zu Künstlicher Intelligenz an

Künstliche Intelligenz spielt in Unternehmen zunehmend eine bedeutende Rolle. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet zeitnah einen Bachelorstudiengang zu dem Thema an.
Zum Sommersemester 2026 startet an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen der neue Bachelorstudiengang KI Management – ein interdisziplinäres Angebot zwischen Betriebswirtschaft und Informatik für alle, die die digitale Zukunft verstehen und aktiv mitgestalten wollen. Darüber informiert die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einer Pressemitteilung.