Erstkommunion haben sieben Kinder in St. Michael in Bitz mit Pater Kaycee McDonald und Diakon Thomas Vogler gefeiert. In einem lebendigen Gottesdienst empfingen sie das Sakrament, worauf Vogler und Gemeindereferentin Maria Brodowski sie über Monate vorbereitet hatten, und die Freude der Kinder war für alle spürbar. Den Gottesdienst gestalteten Martin Wäschle und seine Band mit, die Dankandacht am Abend der Kirchenchor von St. Hedwig unter der Leitung von Peter Vogler. Die Erstkommunion empfingen Christina-Marie Söllner, Justin Albrecht, Dora Horvat, Soraja Perrone, Alessio Pappalardo, Julius Ehrlich und Laura Schmitz. Foto: Weber