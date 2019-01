Albstadt "She’s the Boss" spielt

Albstadt-Ebingen. Songs, die jeder kennt und liebt, spielt die Rock-Coverband "She’s the Boss" am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Alten Kanzlei: Von "Aerosmith", "Janis Joplin" und "Guns’n’ Roses" bis hin zu "Gotthard" und "Marillion" reicht das Repertoire der Albstädter Formation, vorwiegend stehen aber Songs aus den 1970er- und den 1980er-Jahren auf dem Programm.