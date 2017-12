Albstadt Seniorenkreis-Leiterin hört auf

Ruth Brodbeck hat viele Seniorennachmittage organisiert und sich dabei manches einfallen lassen. Da wurden Vorträge geboten, Muttertag oder Advent gefeiert, Konzerte präsentiert und Sommerfeste gefeiert. Besonders beliebt waren die Ausflüge, die zur Jahresmitte stattfanden.

Jetzt hat sich Ruth Brodbeck entschlossen, sich aus dieser Arbeit zurückzuziehen. "Es hat mir sehr Spaß gemacht", zieht die 65-jährige Bilanz, und fügt hinzu: "Die Senioren hab’ ich alle geliebt." Gleichwohl will sie den Weg für Neues freimachen, auch andere aus dem Leitungsteam möchten – altersbedingt – ihr Amt niederlegen.

Ruth Brodbeck ist jedoch sicher, dass die Seniorenarbeit an der evangelischen Thomaskirche weitergehen wird – wenn auch in einer anderen Form. Denn Veränderungen seien wichtig. "Am Inhalt muss sich etwas ändern", ist sie überzeugt.