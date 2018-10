Einen Ausflug nach Otterswang hat der Seniorenkreis Heilig-Kreuz bei strahlendem Herbstwetter unternommen und dort die barocke Kirche St. Oswald, berühmt für ihre Erntedankteppiche, besichtigt. In diesem Jahr haben sechs Frauen und eine Schülerin aus Früchten, Samen, Eiern und vielen anderen Zutaten ein Bild von der Hochzeit zu Kana geschaffen, das jetzt vier Wochen lang besichtigt werden kann. Mit den verwendeten Früchten und Zutaten werden am Ende Tiere gefüttert, und die Samen werden ausgesät. Im Anschluss gab es Kaffee und Kuchen im Albert-Werfer-Haus, und auf dem Rückweg wurde in der "Sonne" in Straßberg eingekehrt. Foto: Falke