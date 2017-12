Albstadt "Selbstvertrauen ist enorm wichtig"

Albstadt-Tailfingen. Er und seine Frau waren Teilnehmer in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen". Sie wollten ihr erstes Start-up bekannt machen und mit dem Auftritt für "My-Pillow-Factory" werben, scheiterten aber an zahlreichen Widrigkeiten. Und so empfahl der Stuttgarter in seinem Vortrag in der Technologiewerkstatt allen Jungunternehmern und Gründern, aufmerksam zu lauschen, wenn jemand, der sich mit Erfolgen und Abstürzen auskenne, von seinen Erfahrungen berichte.

Erfahrungen hat Donath eine Menge: Der vormalige Doktorand des Leibniz-Instituts für Kulturpflanzenforschung erzählte, wie seine Frau ihrer Freundin einst ein Kissen in Gestalt einer Sushi-Rolle als Geburtstagsgeschenk genäht hatte – dieses kam dann so gut an, dass die Donaths noch mehr Kissen designten und zum Verkauf anboten. Eine Idee war geboren: ein Shop mit personalisierten Kissen.

Die Fernsehsendung erlebten die Donaths wie in Trance