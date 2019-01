Besonders Kinder mit einer Behinderung in Peru und weltweit stehen diesmal im Mittelpunkt der Sternsingeraktion, für die auch Kinder der katholischen Kirchengemeinde St. Maria in Onstmettingen gesammelt haben: "Wir gehören zusammen" – genau das erlebten sie bei den Begegnungen in den Häusern und Wohnungen, in die sie den Segen "Christus mansionem benedicat" – Christus segnet dieses Haus – brachten und in denen sie für notleidende Kinder sammelten. Das Benevit-Seniorenheim Haus Raichberg in der Ortsmitte von Onstmettingen besuchten die Jungen und Mädchen ebenfalls, worüber sich die Senioren besonders freuten. Foto: Spiegler