Albstadt "Secontique" wirkt mehrfach

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau und die Aktion Hoffnung Rottenburg Stuttgart haben mit der "Secontique" Albstadt einen Second-Hand-Shop in der Sonnenstraße 33 in Ebingen eröffnet. Die beiden Organisationen wollen ein Angebot für modische Second-Hand-Kleidung und textile Upcycling-Produkte machen und auf dem Weg mehrere soziale Ziele verfolgen: Der Laden soll ein Zeichen sein gegen die Wegwerfmentalität im Textilbereich und einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. In der Secontique werden Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit ans Erwerbsleben herangeführt. Die Erlöse gehen an Eine-Welt-Projekte der Aktion Hoffnung sowie lokale Sozialprojekte der Caritas.