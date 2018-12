Albstadt Schwungvolles Weihnachtskonzert in Thalia-Theater

Einige Eigenkompositionen mit durchdachten Texten hatte der Künstler im Programm und sang sie mit sonorer Stimme. "Machen Sie es zu Weihnachten wie Martin Luther: Schenken Sie ihren Kindern ein Lied!", riet Grab augenzwinkernd, ehe er "Vom Himmel hoch, da komm ich her", sang. In einem amerikanischen Potpourri tauchte "Rudolph the rednosed reindeer" ebenso auf wie "Santa Claus" und "Jingle Bells". In sein "Weihnachtswunderland" baut er geschickt einige Takte von "Dream A Little Dream Of Me" ein und kombinierte Händels "Hallelujah" mit "Hört der Engel helle Lieder". Mit Verve spielte er dabei auch mit dem begeisterten Publikum, das dank einer Kamera sein Tastenspiel auf der Leinwand mitverfolgen konnte. Perfekt war das Zusammenspiel mit seinem Schlagzeuger David Drechsel, der als "Little Drummer Boy" glänzte. Auch "Lobpreislieder der alten Schule" wie "Großer Gott, wir loben dich" kamen zu ihrem Recht, ehe Waldemar Grab seine Zuhörer nach Israel entführte: Bei "Hevenu shalom alechem" und "Hava nagila" hielt es die Zuhörer fast nicht auf den Sitzen. Eine ordentliche Prise Swing und Jazz mischte er in "Kommet ihr Hirten", und sang "O, du fröhliche" und "Stille Nacht" mit dem Publikum, bevor Organisator Fred Eisele auf die Bühne kam und seinem Freund Waldemar Grab für den Abend dankte. Gemeinsam arbeiten die beiden für das Missionswerk "Hoffnungsträger", das es sich zum Ziel gemacht hat, Gottes Botschaft in die Welt zu tragen. Zum Abschied servierte Grab eine Zugabe: "Guten Abend, gut’ Nacht" – allerdings in der ihm eigenen schrägen Weise, so dass das Schlaflied als solches eigentlich kaum noch dienen konnte.