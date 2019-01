Albstadt Schwaben sprechen mehr Buchstaben

Albstadt-Tailfingen. Normalerweise sind es erfolgreiche männliche Comedians, die gerne mit Klischees über Frauen spielen – und Erfolg haben. Heike Feist aus Berlin musste sich da in Albstadt schon etwas mehr abmühen. Im Publikum befanden sich erstaunlich viele Männer. So wie Lothar aus der ersten Reihe, der gleich mal vermeintlich mit dem Konditor wegen der Hochzeitstorte telefonieren durfte, da die gestresste Heike am Vortag ihrer Hochzeit schnell noch die Tür öffnen musste.

Nein, ihr Verlobter Tom kam nicht zurück. Sie hatte ihn zuvor mit den Worten "Hau doch ab!" quasi in die Wüste geschickt. Vorausgegangen war ein Streit darüber, "wer die Hosen anhat". Das konnten die Zuschauer allerdings schon nach den ersten Minuten des Stückes "Cavewoman" deutlich erkennen, auch wenn Heike zunächst ein Negligé und dann ein rotes Kleid trug. "Der guckt jetzt schon so überfordert", kommentierte die Schauspielerin, als sie Lothar von der Bühne herunter das Telefon reichte.

Das Stück war natürlich gespickt mit typischem Rollenverhalten des männlichen Geschlechts: "Männer leiden bei Krankheit so sehr, dass sie nicht mal selbst einen Arzttermin vereinbaren können." "Männer kommunizieren anders. Sie brauchen klare, kurze Sätze mit Beispielen und Pausen zum Verarbeiten." Trotzdem will Heike am nächsten Tag Tom heiraten – ihren "Neandertaler". Denn: "Es liegt in der Natur der Sache, dass Frauen nicht allein sein können." Doch man muss in einen Mann eben einiges investieren wie Liebe und Geschmack, und ihm einige Kommandos beibringen, bis er endlich beziehungstauglich ist. Das Publikum wollte allerdings nicht so richtig mitgehen, was die Schauspielerin aus Berlin etwas irritierte. "Ihr dürft auch lachen. Das ist nicht verboten", lautet einer der verzweifelten Aufforderungen, die sicher so nicht im Drehbuch standen. "Wir sind in Baden-Württemberg. Da bekommt man nichts geschenkt. Nicht mal den Applaus", so ein weiterer Kommentar.