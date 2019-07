Albstadt Schulsanierung wird doppelt so teuer

Fehlt jetzt noch etwas? Die Abwassergrundleitungen sind marode und müssen erneuert werden – und dann sind da noch die Schadstoffe. In den 1950er- und 70er-Jahren wurden ahnungs- und bedenkenlos Materialien verbaut, die heute als definitiv gesundheitsgefährdend gelten: Asbest im Holzanstrich, in Fassadenplatten, Deckendämmung und Klebstoff, PCB im Weichmacher der Dehnfugenmasse, Teer in der Dachpappe – Schüler und Lehrer haben zwar nichts zu befürchten, solange diese Stoffe gebunden sind und in Ruhe gelassen werden, aber eben das ist nicht mehr der Fall, wenn einmal gebaut wird. Also weg damit!

Was ist zu tun? Der ursprüngliche Plan, beide Schulen zu sanieren und durch einen neuen Zwischentrakt miteinander zu verbinden, ist vom Tisch. Die von der Stadt favorisierte "Lösungsvariante 3.4", die sie dem Gemeinderat am Donnerstagabend vorstellte, sieht so aus: Das PGT wird saniert, am ursprünglichen Realschulstandort und in der Zwischenzone in Richtung PGT entsteht ein Neubau – und da, wo jetzt das einstige Grundschulgebäude steht, eine neue, größere Sporthalle. Und die alte? Wird Mensa.

Die Gesamtkosten dieses Mammutprojekts veranschlagt die Stadt mit 47 Millionen Euro; zieht man den – nun verringerten – Sonderzuschuss für die PGT-Sanierung und den regulären Schulbauzuschuss des Landes ab, bleiben immer noch knapp 42 Millionen Euro übrig. Wie die finanziert werden könnten, darüber müssen sich die Stadträte in ihrer Haushaltsklausur im September den Kopf zerbrechen.

Der Zeitplan sieht so aus: Das PGT wird von Juni 2020 bis September 2021 saniert; die Progymnasiasten kommen in dieser Zeit im ehemaligen Gollé-Haug-Fabrikgebäude in der Lammerbergstraße unter.

Im September 2021 geben sie dort den Realschülern die Klinke in die Hand; diese wiederum bleiben bis März 2023 im Exil. Die neue Sporthalle wird 2023 gebaut.