Albstadt Schüssler ist Meister

Dem frisch gebackenen Meister Carlo Schüssler haben seine Freunde einen beachtlichen Meisterbaum gesetzt: Der 24-Jährige absolvierte von 2010 bis 2014 eine Ausbildung zum Industrimechaniker bei der Firma August Steinmeyer GmbH & Co. KG in Ebingen. Danach war er dort in der Lehrwerkstatt tätig. Von Oktober 2015 bis Juni 2018 nahm er berufsbegleitend am Industriemeister-Metall-Lehrgang der IHK Reutlingen teil. Nach der bestandenen Prüfung erhielt er von der IHK in Reutlingen den Meisterbrief und wird nun als Lehrlingsmeister in der Lehrlingswerkstatt der Firma Steinmeyer für Auszubildende zuständig sein.