Albstadt Schüler schnuppern Hochschulluft

Die Fakultäten Engineering, Informatik, Business Science und Management sowie Life Sciences bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Aktivitäten an. Was lernt man in den Studiengängen Energiewirtschaft und Management, Bioanalytik, Material and Process Engineering oder Technische Informatik? Das und mehr erfahren die Teilnehmer des Studieninformationstags. Nach einer Begrüßung um 9.30 Uhr stehen praktische Übungen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen, Rundgänge und Berichte über Praxissemester und Auslandsaufenthalte auf dem Programm. In Gesprächsrunden und beim n Mittagessen kommen die Schüler mit Studierenden, Professoren oder Mitarbeitern ins Gespräch und können Fragen zum Studium stellen.

Das Programm der Studiengänge findet man auf der Internetseite der Hochschule www.hs-albsig.de/studieninfotag, allgemeine Informationen zum Studieninformationstag auf der Webseite www.studieninfotag.de.