Albstadt-Ebingen (key). Eine kaum bekleidete Tote hat ein Schüler des Gymnasiums Ebingen am Freitag um 8.50 Uhr in ihrem Auto gefunden, das oberhalb der Schule in der Gymnasiumstraße stand. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen ist die Frau keines natürlichen Todes gestorben, allerdings gebe es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.