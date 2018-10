Albstadt Schüler am Ball

Albstadt-Ebingen. Handballbegeisterung in der Grundschule: Unter dem Motto "Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!" findet am Freitag, 12. Oktober, von 8.20 bis 12.30 Uhr in rund 550 Schulen in ganz Baden-Württemberg zum neunten Mal der Grundschulaktionstag statt. Bei diesem Projekt des Handballverbands Württemberg (HVW), des Badischen Handball-Verbands (BHV) und des Südbadischen Handballverbands (SHV) legen 30 000 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen das AOK-Spielabzeichen ab. Auch in Ebingen beteiligen sich etwa 25 Zweitklässler, die von den Mitgliedern der Handball-Abteilung der HSG Albstadt betreut werden.