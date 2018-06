Albstadt Schon im tiefsten Spätmittelalter ein Hit

Albstadt-Ebingen. Das Ensemble "TOnFusion" gastiert am Samstag, 30. Juni, ab 11 Uhr bei der Ebinger Marktmusik in der Kapellkirche. "Schlager" lautet der Titel der 20 Minuten Musik zur Marktzeit, und dabei sind "die Grenzen zur Popmusik und volkstümlichen Musik fließend", wie es in der Ankündigung heißt.