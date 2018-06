Albstadt Schöne und das Biest im Thalia

Erzählt wird die Geschichte der schönen Kaufmannstochter Belle, die ihren Vater retten will und sich in die Gewalt des vermeintlich bösen Biests begibt. Entgegen aller Erwartungen verhält sich das Biest ihr gegenüber jedoch charmant und zuvorkommend – bis sie seinen Heiratsantrag ablehnt. Regisseurin Anne-Kathrin Klatt ist es gelungen, das weltbekannte, französische Volksmärchen in eine fantasievolle und ausdrucksstarke Darstellung zu verwandeln. Für die Vorstellung am 19. Juni behalten bereits erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Sie gibt es auch in der Tourist-Information im Rathaus, Telefon 07431/160-12 04, sowie an der Abendkasse.