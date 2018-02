Albstadt Schön war die Fasnet – und kurz

Albstadt (mak). Es war eine kurze und schöne Fasnet, resümierte Patrick Ferrari, stellvertretender Zunftmeister der Ebinger Narrenzunft Schlossbergturm, gestern Abend beim närrischen Kehraus vor dem Rathaus Albstadt – die nächste wird länger, doch bis dahin sind es noch fast elf Monate. Am Dienstagabend wurden der Reihe nach die Gallionsfiguren der Ebinger Fasnet von den Schlossberghexen in ihre Höhle beziehungsweise hinter die Kulisse eskortiert: erst der Turm, dann der Hannäbler Gugga, dann der Büttel und schließlich der Herr der Hexen selbst, der Teufel. Letzterer wie gewohnt in der Horizontalen – beim Anblick des stürzenden Narrenbaums, den die Hexen nicht vor der Kettensäge zu schützen vermochten, war er selbst der Länge nach hingeschlagen. Widerwillig folgten die Hexen zuletzt Ferraris Aufforderung, die Masken abzusetzen – die Fasnet 2018 war damit Geschichte.