Albstadt Schnüffelball: Morgens Mathe – abends abtanzen

Und da liegt der Hase auch schon im Pfeffer. Müssen die morgen nicht raus und die Hörsaalbänke drücken? Doch. Macht aber fast gar nichts, denn die Nacht ist noch jung und die Tanzfläche schon Zehn nach Zwölf so voll, dass die ersten im Rückwärtsschwung mit wohlgeformten rückwärtigen Rundungen kollidieren. Dabei heißt es doch "Schnüffelball". Wäre es da nicht Zeit, mal mit vorne liegenden Körperteilen zu testen, ob die Chemie stimmt und man sich gut riechen kann? Schließlich gehören die Kontakte, die man in Studentenzeiten knüpft, oft zu den besten und schönsten des Lebens, wie Ingeborg Mühldorfer, die Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, nicht müde wird zu betonen.

Draußen im Raucherkäfig herrscht babylonische Sprachvielfalt: Ungarn, Mexikaner, ein Libanese – aus aller Herren Länder kommen seine Kommilitonen, erzählt ein Student, der am Freitag von 8 bis 13 Uhr Vorlesung hat und eigentlich um 1 Uhr gehen wollte. Dass daraus nichts wird, hat er allerdings Zehn vor Eins längst mit wissenschaftlich arbeitendem Verstand erfasst, genießt sein Bier und vergisst die Härten des Studentenlebens, die es sogar in Albstadt gibt: Neben dem Malefix-Wecker sind das zum Beispiel die Fachbücher, die gerne mal 80 Euro kosten für weniger als 100 Seiten. Kleine Auflagen! Ja, so ist das, wenn man an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen studiert, wo man Dinge lernt, die man sonst fast nirgends lernen kann. Das fängt bei IT-Security an und hört bei Technischen Textilien auf. Albstadt ist Spitze – obwohl es nur einen großen Club hat.

Der aber ist beim Schnüffelball gut voll und gut durchmischt mit Nerds, eher lockeren "lern’ ich heut’ nicht, lern’ ich morgen"-Typen und perfekt gestylten Ladies, sich nach einer harten Woche mit Vorlesungen auf Englisch und anspruchsvollen Stoffen – gilt nicht nur für Textil-Studiengänge! – noch richtig gut aussehen.

Inzwischen bebt der Boden im Tropi. Dankenswerterweise nicht wegen undefinierbaren Lärms, sondern vor allem zu Songs, die noch in die Kategorie Musik fallen: neu abgemischten Klassikern wie "Cotton Eye Joe", ewig-grünen Jacko-Hits und "Moonlight Shadow", mit dessen Originalversion Mike Oldfield einen Welthit hatte, als alle, die hier tanzen, noch nicht einmal geplant waren.

Die Musikboxen dröhnen dabei so laut, dass Hosenbeine flattern, und am Rand der Tanzfläche amüsieren sich Max Konzelmann, Hanna Pfaff und Mike Müller von "K1M3", den kreativen Werbegrafikern, auf deren Wiese das #kulturundso-Design gewachsen ist. Alle Drei also beruflich hier! Worüber sie sich amüsieren? Dass sie tags darauf nicht als Einzige früh raus müssen. "Morgen ist Freitag", sagt Konzelmann und grinst. "Da haben die meisten Pflichtvorlesungen!"