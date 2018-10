Albstadt Schnellstmöglich zum nächsten Parkplatz

Ein lautes Lob aus allen Fraktionen war der Lohn, den Ruslan Kusinow in der Gemeinderatssitzung für seine Arbeit einheimsen durfte. Dass das System optimal leite und zudem noch flexibel und erweiterungsfähig sei, hob Peter Landenberger von den Freien Wählern hervor. Endlich erfahre auch das frisch sanierte Parkhaus am Bahnhof die "verdiente Wertschätzung", und das liege ja "nun wirklich nur einen Katzensprung von der Fußgängerzone entfernt", betonte Landenberger, der vorschlug, auch einen Slogan – passend zum Stadtmarketingkonzept – in Umlauf zu bringen: "Entspannt parken, entspannt einkaufen. In Albstadt ganz normal."

CDU-Fraktionschef Roland Tralmer freute sich, dass das Parkleitsystem, auf das man so lange gewartet habe, nun doch schneller fertig werde als der Berliner Flughafen, zumal Ebingen als "Handels-, Besucher- und Dienstleistungszentrum Albstadts" gedacht sei und als solches aus in die Region hinaus wirken solle. Das System verhindere die Überlastung der Verkehrsinfrastruktur durch überflüssigen Parksuchverkehr. Tralmer mahnte freilich an, die Einbeziehung der privaten Betreiber von Parkanlagen "maßgeblich voranzutreiben".

Das Lob fällt knüppeldick aus – doch Philipp Kalenbach mahnt trotzdem: Auch an die Pendler will gedacht sein

"Das hat Hand und Fuß!", kommentierte Gerhard Heusel für die SPD, der wie immer an langer Rede, in diesem Fall aber nicht an Lob für den Verkehrsplaner sparte. Philipp Kalenbach, dem FDP-Fraktionschef, gelang es trotzdem, noch einen draufzusetzen: "Noch nie ist in Albstadt ein so gutes Parkleitsystem ausgearbeitet worden", konstatierte er, vergaß aber nicht, auf das Problem des Pendlerverkehrs hinzuweisen. Denn auch die vielen Arbeitnehmer von außerhalb brauchten Parkplätze.

Kalenbach schlug daher vor, auf dem nur zu 30 Prozent ausgelasteten Parkplatz Stellestraße die unteren Parkplätze für Pendler auszuweisen. Das könnte die umliegenden Straßen entlasten, wo viele ältere Menschen lebten, die dann näher an ihrer Wohnung parken könnten.

Die einstimmige Zustimmung der Stadträte zur Entwurfs- und Ausführungsplanung, zur Vorbereitung der Auftragsvergaben für die Arbeiten und zum Einreichen des Zuschussantrags war am Ende reine Formsache.