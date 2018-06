Albstadt Schluss mit Zahlen an Multis

Die Stadt hat sich daher eine Reihe von Zielen gesetzt und will sie mit Hilfe ihres Energiemanagers Fabian Briemle und Steinbacher Consult nun Schritt für Schritt umsetzen. Zunächst gehe es darum, die Bürger besser über die Technik, finanzielle Vorteile und Fördermöglichkeiten zu informieren, denn letztlich werde der Geldbeutel bei den meisten den Ausschlag geben, sich ein E-Auto anzuschaffen, ist Steinbacher überzeugt.

Die Bereitschaft der meisten, das zu tun, scheitere bisher vor allem an der fehlenden Ladeinfrastruktur – vier Ladestationen plant die Stadt laut Oberbürgermeister Klaus Konzelmann zurzeit, womit allerdings nur zehn Fahrzeuge täglich geladen werden könnten – sowie an der geringeren Reichweite. Darin sieht Steinbacher allerdings kein echtes Problem: Die meisten seien maximal 100 Kilometer täglich unterwegs, und das sei mit E-Auto kein Problem. Auch das Argument der hohen Investitionskosten relativierte er: In Wartung und Verbrauch – kostenintensive Verschleißteile fallen beim E-Auto weg – seien diese weit günstiger als konventionelle Autos.

Um das Thema gezielt vorantreiben zu können, haben Steinbacher und Fabian Briemle eine Umfrage ausgearbeitet, die in den nächsten Tagen abrufbar sein wird, und hoffen darauf, dass zahlreiche Bürger sich beteiligen.

Weitere Informationen: http://albstadtwillswissen. de/index.php/ 291324?lang=de