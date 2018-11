Albstadt Schlitzohr schafft Heiterkeit

Günther Maria Halmer wurde 1943 in Rosenheim geboren und besuchte ab 1967 die Otto-Falckenberg-Schule für Schauspiel in München. Bereits während der Ausbildung gab er sein Debüt an den Kammerspielen und am Bayerischen Staatsschauspiel in München. 1969 bis 74 folgte das erste Engagement an den Münchner Kammerspielen. 1974 spielte er die Rolle des "Tscharlie" in der erfolgreichen Fernsehserie "Münchner Geschichten" unter der Regie von Helmut Dietl. Im Vierteiler "Peter der Große" spielte er 1986 neben Maximilian Schell, Omar Sharif und Laurence Olivier den russischen Außenminister Tolstoi. 1987 übernahm er in der italienisch-deutschen Koproduktion "Der Zug" eine Rolle neben Ben Kingsley, mit dem er schon im Filmepos "Ghandi" vor der Kamera stand. 1988 startete das ZDF mit ihm die Serie "Anwalt Abel".