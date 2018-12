Albstadt Schließlich will auch das Altern gelernt sein

Dabei geht es nicht primär ums Kranksein, sondern vielmehr ums Gesundbleiben und um die Rolle älterer Menschen in der Gesellschaft. Denn diese entwickelt ein immer höheres Tempo und vergisst dabei manchmal, die Älteren mitzunehmen. Andererseits thematisiert Noller, wie sich ältere Menschen in die Gesellschaft einbringen können.

Ein weiteres Thema des Votrags ist das Älterwerden. Silvia Noller beleuchtet einerseits die allgemeinen Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt, medizinisch und biologisch – alles auch für Laien verständlich aufbereitet. Andererseits geht es darum, die verschiedenen Phasen des Altwerdens zwischen 50 und 100 Jahren kennenzulernen und vorzubereiten. So ist es beispielsweise im Alter zwischen 55 und 65 Jahren wichtig, sich bewusst auf den Ruhestand vorzubereiten und sich ein zweites Standbein im Leben zu suchen, weiß die Geriatrie-Spezialistin. Die Auseinandersetzung mit dem Tod wird in dem Vortrag ebenfalls tangiert – und er gibt jede Menge Tipps, wie man im Alter gesund bleiben kann. Körperlich und geistig.Der Vortrag findet am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, im Vortragssaal der Acura-Kliniken in Truchtelfingen statt. Er beginnt um 18 Uhr.