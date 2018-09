Albstadt-Ebingen. Alle, die beim Musizieren richtig zuschlagen wollen, können am Samstag, 22. September, zwischen 10 und 12 Uhr in der Musik- und Kunstschule verschiedene Schlaginstrumente ausprobieren. Schlagzeuglehrer Oliver Felbinger leitet die Veranstaltung. Er hat am International Music College in Freiburg studiert und wird neben dem regulären Schlagzeugunterricht ab Oktober die Cajon-AG an der Schlossbergrealschule leiten. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 07431/47 26.