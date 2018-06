Albstadt "Schatz, fang doch schon mal an zu bruddeln"

Albstadt-Laufen. Er werde den Kabarettabend des Duos "Dui do ond de sell" für zwei Stunden mit eigenen Beiträgen gestalten, hat Thomas Bolkart, der Vorsitzende des Musikvereins Laufen, bei seiner Begrüßung der 500 Gäste in der Laufener Turn- und Festhalle angekündigt – nur gut, dass er seine Drohung nur im Spaß ausgesprochen hatte. Denn bei all seiner Redefertigkeit und seinem Humor: An die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Comedy-Stars Petra Binder und Doris Reichenauer kommt er wohl nicht heran.

Es ist schwer auszumachen, was letztlich den Erfolg des Duos ausmacht. Sind es die trefflich gesetzten Pointen, ist es die Spontaneität und Imporovisationskunst oder das unübertrefflich authentische Auftreten? Wahrscheinlich ist es eine Mischung von alldem. Hinzu kommt, dass beide Künstlerinnen nicht nur ungemein sympathisch wirken, sondern es auch wirklich sind, wie sich auch im Gespräch bestätigt.

Ohne großen Bühnenaufwand – ein Tisch und zwei Stühle genügen – gelingt es den beiden, das Publikum in ihrem Programm "Best of" in eine Welt zu entführen, die alltägliche Szenen überspitzt beschreibt. Viele im Saal haben das so oder ähnlich schon erlebt, man kann sich in die Situation hinein versetzen und sich teils amüsiert, teils etwas verschämt mit den beschriebenen Personen identifizieren. Wer kennt sie denn nicht, die Klagen mancher Frau in den Wechseljahren, wenn sie sich schwitzend im Bett wälzt, die Füße kalt sind und doch unter der Decke heraushängen? Gerade an solchen Episoden merkt man: Es sind nicht nur die Männer, die ihr Fett abkriegen – augenzwinkernd ziehen Petra Binder und Doris Reichenauer auch über die Eigenheiten des eigenen Geschlechts her. Der Lohn für ihren gekonnten Vortrag sind Lachsalven im Minutentakt, immerhin hören die Gäste das Beste aus fünf Themenauftritten in einem abendfüllenden Programm. Petra erzählt gerne von ihrem Gerhard, der gerne mal einen hebt, angetrunken ins Ehegemach kommt und meint: "Schatz, fang scho mal a zu bruddle, sonscht fend i mei Bett nett." Aber auch die Nachbarsleute werden auf’s Korn genommen, wenn Doris so beiläufig erzählt, dass die Frau von gegenüber grundsätzlich keine Brezeln isst, weil sie den Knoten nicht aufbekommt.