Albstadt Schäflewunder für die Kinder

Albstadt-Tailfingen/Tübingen. "Ubi Caritas et Amor deus ibi est" – wo Güte und die Liebe wohnen, dort wohnt auch Gott": Das Lied, mit dem die Nikolausgruppe aus Tailfingen ihr jährliches Übergaberitual im "José Carreras Haus" begonnen hat, passte perfekt zur Haltung der zwölf Überbringer, die jährlich für die Einrichtung sammeln.

Anhand einer Geschichte machte Heldemar Paul, Gründer der Gruppe, deutlich, dass an Weihnachten für jeden etwas Anderes wichtig sei. Jeder habe einen anderen Eindruck, andere Perspektiven.

In der Teile-Runde erzählten alle von ihren wichtigsten Erlebnissen bei den knappen 70 Besuchen der Nikolaus-Aktion 2018. Im Anschluss erzählte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen, Horst Simscheck von den neuesten Möglichkeiten, an Leukämie erkrankten Kindern zu helfen, darunter Musiktherapie, psychosoziale Betreuung, Klinik-Clowns und vieles mehr. Heldemar Paul, im Brotberuf selbst Krankenpfleger, spielte und sang zur Gitarre das Lied "Wann fängt Weihnachten an", in dem es heißt: "Weihnachten fängt an, wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt und der Laute bei dem Stummen verweilt – und versteht was er ihm sagen kann: Dann fängt Weihnachten an."