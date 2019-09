Albstadt Schäferfest lockt erneut viele Besucher

Auch wenn das Wetter am Samstag nicht so ganz mitspielen wollte - Sturmböen ließen das ein oder andere Zelt davon fliegen - war der Andrang am Sonntag so riesig, wie man es in Onstmettingen gewohnt ist. Heidi Buchner, zusammen mit ihrem Mann Chefinn des Buchner Hofes, welcher sich für das Leibliche Wohl und die Parkplatzeinweiser sorgte, weiß auch warum: "Wenn in Onstmettingen ein Fest gefeiert wird, bleibt die Küche kalt" - denn auch dem Schäferfest war vom frischen Lammbraten, über Currywurst, frisches Obst beim Nabu oder Süßigkeiten alles geboten.

Den größten Andrang erfuhren wohl die Stände, an denen es etwas zu probieren gab. Die Besucher schlemmten sich durch frische Wurst, hausgemachten Käse, essbare Steine oder Bio-Marmelade und durften dazu verschiedene Sirups, Säfte und andere Getränke genießen.