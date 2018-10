Albstadt Satte 11 168 Runden für die gute Sache

Albstadt-Ebingen. Mit hängenden Zungen und hochroten Köpfen kamen die Teilnehmer ins Ziel: So warm wie am Sonntag war es bei einem Volksbank-City-Lauf schon lange nicht mehr gewesen, und entsprechend anstrengend war es, eine Stunde lang seine Runden auf der 400 Meter langen Strecke zu drehen. Die Zuschauer, die zuerst die Teilnehmer des Jedermann-, Firmen-, Behörden- und Vereinslaufs ab 11 Uhr und ab 13 Uhr besonders lautstark die 660 Schüler anfeuerten, machten es sich derweil in den Cafés und Eisdielen entlang der Strecke gemütlich – manche zumindest. Andere säumten die Strecke und riefen sich die Seele aus dem Leib, um die Schüler zu weiteren Runden zu motivieren. Schließlich bringt jede Runde bares Geld von den Sponsoren, die sich die Läufer selbst suchen mussten, und damit für den guten Zweck: Mit dem Ertrag unterstützen die Veranstalter ein Projekt zur Verbesserung der Trinkwasser-Versorgung in Albstadts Patenstadt Bisoro im afrikanischen Burundi, zum zweiten unterstützen sie das "Domizil Sozialkaufhaus Zollernalb" beim Kauf eines Möbeltransporters und zum dritten den "Club Handicap Albstadt", der Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer Freizeit zusammenbringt.

Läufer mit und ohne Behinderung waren auch auf der Strecke: zu Fuß, im Rolli oder auf Papas Schultern – jeder durfte mitmachen. Eine Teilnehmerin lief sogar mit ihrem vierbeinigen Freund, der sich womöglich sehr wunderte über sein buntes Frauchen: Gefärbtes Maispulver verspritzten die Organisatoren wieder reichlich über all jene, die sich an den Pulverstreuern vorbei trauten. Manchen Kindern gefiel das so gut, dass sie auf jeder Runde Halt machten und sich gegenseitig mit Color-Pulver von der Straße einfärbten.

Anderen helfen und dabei Freundschaft leben ist das Ziel