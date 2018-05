Albstadt Saharastaub auf dem Schweizer Schnee

Albstadt-Ebingen. Ambitioniert und in sehr guter Verfassung für Hochgebirgsskitouren waren die acht Mitglieder des Deutschen Alpenvereins Ebingen, die im Gebiet Bivio am Julierpass unter Führung von Frank Mayer und Michael Maier anspruchsvolle Skitouren rund um die 2652 Meter hoch gelegene Hütte Chamana Jenatsch unternommen haben. Um diesen Stützpunkt zu erreichen, mussten sie nach der Anreise allerdings erst einmal auf den 3196 Meter hohen Piz Surgonda steigen – eine tolle Abfahrt in herrlichem Schnee entschädigte sie für die Anstrengung.