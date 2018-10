Albstadt Saft "selbst gepflückt"

Dass das Gelände abschüssig am Hang liegt, war eine zusätzliche Herausforderung, die alle mit Bravour meisterten. Die Äpfel luden sie in einen großen Anhänger und brachten sie zum Auspressen in eine Kelterei. 440 Kilogramm waren zusammengekommen – eine Rekordzahl.

Die Kindergartenkinder werden also auch in Zukunft von ihrem "selbst gepflückten" Apfelsaft trinken können. Am Ende der Anstrengungen gab es für alle selbst gebackenen Kuchen und verschiedene Getränke. Die Helfer genossen die verdiente Pause erschöpft, aber zufrieden: Der Aufwand hatte sich in jeder Hinsicht gelohnt.