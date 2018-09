Albstadt Sabine Miller erhob die Kulturkritik zur Kunst

Auch Sabine Miller selbst hatte eine künstlerische Ader – und liebte Blumen über alles: In Laufen, wo sie als Tochter von Heidi und Günther Kühlwei geboren wurde und mit ihren jüngeren Geschwistern Lea und Michael aufgewachsen war, führte sie einige Jahre ein Geschäft für Floristik in der Steinbergstraße, dessen Name bis zuletzt ihre E-Mail-Adresse war: "Belles Fleures" – schöne Blumen. Anfang des neuen Jahrtausends zog sie mit ihrem Mann Lothar in die Waldhauser Straße in ein Haus mit Atelier, war auch auf Messen und Märkten tätig und dekorierte bei Festen mit Blumen und Gebinden.