Albstadt Saal voller Emotionen und Energie

Albstadt-Onstmettingen. Dass diese Künstler in höchstem Maße Musik sind, haben "Bounded Blue" vor rund 300 Zuschauern im Thalia-Theater bewiesen, wo die Stimmung zwischen Verträumtheit, Faszination und Ausgelassenheit hin und her pendelte. Verantwortlich dafür war die Mischung: drei herausragende Sänger und die Kunst der Instrumentalisten – alles nach der Feder des Pianisten und Intendanten Wolfgang Fischer, der für die Arrangements verantwortlich ist.

Noreda Graves, die für Alana Alexander eingesprungen war, John Alexander und Britta Medeiros gelang sowohl solo am Mikrofon als auch im Trio eine erinnerungswürdige Performance. Gebannt lauschte das Publikum den Interpretationen von Adeles "Make You Feel My Love" und Leonard Cohens Klassiker "Hallelujah", nur um sich bei "Rehab" und "Ain’t Nobody" in die Sitze zu grooven.

Die Harmonie zwischen den Künstlern war nicht zu übersehen. So gelang es ihnen, auch mit Situationskomik eine Verbindung zu den Zuschauern aufzubauen. Wolfgang Fischer ging so sehr in seinem rasanten Klavierspiel auf, dass sein klappbarer Hocker beinahe nachgegeben hätte. Arno Haas verzauberte wiederum mit seinem eigenen Stück "Mr. Valerie", bei dem Britta Medeiros wohl für alle im Saal sprach, als sie meinte, sie habe ein wenig vor sich hingeträumt. Florian Dohrmann zupfte meisterlich den Kontrabass und Andy Schoy lieferte mit seinem Schlagzeug mal ein Säuseln, mal energiegeladenen Rhythmus in der wunderbaren Akustik des Saals.