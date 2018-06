Albstadt Rund um den Garten

Albstadt-Onstmettingen. Der Obst- und Gartenbauverein Onstmettingen veranstaltet am Samstag, 23. Juni, im Garten von Familie Kurz in der Markenbergstraße 5 auf dem Hohberg einen Thementag mit Vorträgen in Theorie und Praxis rund um das Thema "Der Hausgarten". Dieser ist eingebettet in den "Tag der offenen Gartentür", der am Sonntag, 24. Juni, stattfindet.