Albstadt-Ebingen (mak). Rund 800 Arbeitnehmer aus der Metall- und Elektroindustrie im Zollernalbkreis und im Landkreis Tuttlingen haben am Mittwoch in Ebingen den Forderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verliehen: 6 Prozent mehr Lohn, die Möglichkeit, die Arbeitszeit befristet auf bis zu 28 Wochenstunden zu reduzieren, und Zuschüsse für diejenigen, die dies aus Gründen wie Pflege oder Kindererziehung tun wollen. Der Demonstrationszug führte vom Eisplatz durch die Fußgängerzone zur Festhalle, in der die Kundgebung stattfand. Walter Wadehn und Michael Föst, erster und zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, sowie Martin Kunzmann, der Landesvorsitzende des DGB, bekundeten dieHoffnung, dass die Arbeitgeber in der parallel angelaufenen vierten Verhandlungsrunde noch "zur Vernunft kommen" würden; Wadehn verwies auf einen soeben mit einer kleineren Firma im Kreis abgeschlossenen Haustarifvertrag mit 3,5 Prozent Lohnsteigerung und voller Kurzzeit. "Es geht doch."