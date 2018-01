Albstadt Rückkehr zu den Wurzeln

Albstadt-Tailfingen. Auch für einen evangelischen Pfarrer sind fünf Jahre eigentlich noch keine Zeit – die württembergische Landeskirche pflegt ihre Seelsorger eher im Zehnjahresrhythmus – plus minus – zu versetzen. Dass Mayer Tailfingen jetzt schon verlässt, geschieht auf seinen eigenen Wunsch. Wohlgemerkt nicht weil es ihm in Albstadt nicht gefiele, sondern weil es ihn aus privaten, genauer: familiären Gründen in den Osten Württembergs zieht. Seine Frau und er haben familiäre Bindungen in den Raum Ulm und den Rems-Murr-Kreis; die Eltern der beiden leben dort und kommen in die Jahre. Der Wunsch, in ihrer Nähe zu sein, ist unter diesen Umständen sehr gut nachvollziehbar.

Bernd Mayers neue Gemeinde trägt den etwas ungefügen Namen Manzen-Ursenwang-Schlat-Andreaskirche und ist im vergangenen Jahr aus dem Zusammenschluss der Gemeinden Manzen-Ursenwang und Schlat-Andreaskirche hervorgegangen. Manzen und Ursenwang gehören zum Göppinger Stadtbezirk Holzheim, Schlat ist eine selbstständige Nachbargemeinde von Göppingen. Bernd Mayer ist die Gegend wohlvertraut; er kehrt gewissermaßen zurück zu seinen Wurzeln: Zu Beginn seiner geistlichen Laufbahn, von 1991 bis 1994, war er Vikar in der benachbarten Göppinger Kirchengemeinde St. Gotthard-Holzheim.

An seiner neuen Wirkungsstätte wird Mayer zusätzlich zu seinen Aufgaben als Gemeindepfarrer die eines Hochschulpfarrers an der Göppinger Hochschule, einer Außenstelle der Hochschule Esslingen, versehen; 25 Prozent seiner Stelle entfallen auf die Verpflichtungen an der Hochschule. In der Kirchengemeinde steht ihm ein Kollege mit einer halben Stelle zur Seite. Manzen-Ursenwang und Schlat hatten ehedem zwei Pfarrer, aber das ist Vergangenheit.