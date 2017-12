Albstadt Rote sind immer zuerst weg

Albstadt-Laufen. Ausrichter des Adventsbasars in der Festhalle Laufen war diesmal der Kindergarten unter der Schalksburg, der auch mit einem Verkaufsstand vertreten war und wunderschöne kleine Engel anbot. Die Kinder in ihren einheitlichen blauen T-Shirts begeisterten die Zuschauer in der trotz regen Besucherwechsels stets voll besetzten Halle mit ihren Liedern und Tänzen, für die sie viel Applaus ernteten.

Aus der hinteren Ecke strömte der Duft der Waffeln, welche die Jungschar-Mädchen gebacken hatten, und den Kuchen am reichhaltigen Buffet gab’s gegen eine Spende. Die Albstädter Strickerfrauen, die sich 14-tägig im Kloster Margrethausen zum Stricken treffen, verkauften ihre kunterbunten Socken, Hausschuhe, Püppchen und Figuren für den guten Zweck: Die Einnahmen gehen an die Stiftung für kranke Kinder an der Uni-Kinderklinik in Tübingen, deren Ziel die bestmögliche Behandlung, Beratung und Begleitung schwer kranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien ist – unabhängig von der Art der Erkrankung. Außerdem unterstützen die Frauen das Kinderhospiz St. Nikolaus und stricken für Frühchenstationen in ganz Deutschland sowie für Obdachlose.

Glanz brachte das große Angebot an Adentskränzen, -gestecken, Weihnachtsdekoration und Geschenken in die Halle, wobei Pfarrer Thilo Hess sich wunderte, dass die Kränze mit roten Kerzen sich am schnellsten verkaufen. "Von Montag bis Donnerstag wurde jeden Tag gekranzt und gebastelt", berichtete er und freute sich über das ansprechende Ergebnis. Die Kirchengemeinde verkaufte außerdem Kirchenwein, Kirchennudeln, Nistkästen und den Laufener Kalender. Der Erlös kommt je zur Hälfte dem Kindergarten für dessen Arbeit und der Laufener Kirche zugute. "Das Geld können wir nach der Kirchenrenovierung gut gebrauchen", betonte Pfarrer Hess, denn die Rücklagen seien dafür draufgegangen.