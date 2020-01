Albstadt Ringtreffen verursacht Straßensperrungen

Für Ebingen bedeutet das unter anderem eine veränderte Verkehrsführung. Die Umzüge am Freitag und am Sonntag führen von der Hohenzollernstraße über die Grüngrabenstraße und die östliche Schütte in die Obere Vorstadt, dann die Marktstraße hinunter und zum Schluss durch die Grüngrabenstraße zurück zur Festhalle. Alle diese Straßen sind für den Fahrzeugverkehr gesperrt, und zwar am Freitag von 17 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr, die Hohenzollernstraße sogar durchgehend von Freitag um 16.30 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr. Außerdem ist die Schmiechastraße am Freitag von 16.30 bis 3 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr zwischen der Sigmundstraße und dem Kreisverkehr "Johannes-Maute-Straße", wie auch vom Kreisverkehr "Johannes-Maute-Straße" bis zum Kreisverkehr "Gymnasium" voll gesperrt. Die Durchfahrt Richtung Richtung Bitz bleibt geöffnet.