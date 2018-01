Albstadt Richterin schickt Räuber ins Gefängnis

Und welche Rolle spielte sein Komplize? Dieser stellte sich als Unbeteiligter dar, der schlichten wollte. Dass er es war, der dem Geschädigten scheinbar freundlich den Arm umlegte, verschwieg er, ebenso, dass er es war, der den 32-Jährigen getreten hatte, wie dieser glaubhaft berichtete.

Beide Angeklagte waren wegen Diebstahls und Körperverletzung einschlägig vorbestraft und standen unter Bewährung – das bedeutete, dass ihnen nun Haft drohte. Die der Jüngere offenbar verzweifelt abzuwenden versuchte: Als die nachträgliche Kontaktaufnahme mit dem Opfer scheiterte, sendete er dessen Freundin mehr 20 Sprachnachrichten, in denen er seine Reue bekannte und die Frau anflehte, ihr Freund möge nicht zur Polizei gehen. Er würde dafür alles tun; wenn er in den Knast müsse, dann sei alles vorbei. Doch genau dies passiert jetzt. Die Richterin verurteilte den jungen Mann zu drei Jahren Haft; seinem zuletzt etwas positiveren Lebenswandel maß sie nicht so viel Bedeutung bei, dass es für eine Bewährung gereicht hätte: Zu schwer wog die Tat auch im Kontext seiner kriminellen Vergangenheit.

Und auch sein Komplize, den er im Gefängnis kennengelernt hatte, muss dorthin zurück: Er wurde nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt und erhielt ein Jahr und vier Monate wegen Beihilfe.