Albstadt Respekt für die Entscheidung

Ich bin der Ansicht, das Gewerbegebiet Hirnau endet in einem Fiasko. Es wurden Fehler gemacht, die das Projekt samt Ortsumfahrung Lautlingen in Gefahr bringen. Und das nur, weil ein paar vom Volk gewählte Leute auf Teufel komm raus ihren Kopf durchsetzen wollen. Ich bin auch der Meinung, dass die Verwaltungsspitze so ihre Glaubwürdigkeit verliert. Zum Schluss ein Zitat: "Lerne aus der Vergangenheit."

Martin Alber |

Albstadt-Lautlingen