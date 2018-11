Albstadt Rekordumsatz: Bei der Firma Steinmeyer geht es aufwärts

Nun sei das Unternehmen "zurück in der Erfolgsspur", was einzig und allein dem Engagement, der Leistungsbereitschaft und dem Vertrauen der Mitarbeiter zu verdanken sei, wie Münch betonte. "Wir sind eine klasse Truppe!", sagte der Geschäftsführer. Drei Viertel des Verdienstes – rund drei Millionen Euro – würden investiert: Investitionen, die nötig seien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Steinmeyer habe aber "wieder Speck auf den Rippen", sein Eigenkapital aufgestockt und die Nettoverschuldung reduziert.

Für das nächste Jahr strebt Steinmeyer laut Münch die Produktion von 200 000 Spindeln an; in den Folgejahren sollen es noch mehr werden – obwohl die Konjunktur Anstalten macht, sich leicht abzuschwächen, rechnet Münch mit weiterem Wachstum. Doch der Weg zurück in die Erfolgsspur sei kein Sprint, sondern ein Marathon: In den nächsten drei Jahren will Steinmeyer rund zehn Millionen Euro investieren, und zwar vor allem in die Fertigung, um die Abläufe stringenter und damit effizienter zu organisieren. "Der Umzug der Maschinenanlagen in die andere Halle wird uns alles abverlangen", räumte Münch ein und dankte allen, die bisher schon bereit gewesen seien, samstags zu arbeiten – das werde auch 2019 noch nötig sein: "Das nächste halbe Jahr wird knackig."

Dafür hatte Münch auch gute Nachrichten für die Mitarbeiter mitgebracht: Die Stammbelegschaft will der Geschäftsführer aufbauen und befristete Arbeitsverhältnisse bei entsprechender Leistung in unbefristete umwandeln. Knapp 450 Mitarbeiter sind laut Münch derzeit für Steinmeyer tätig.