Albstadt Reisen ohne Koffer

Albstadt-Lautlingen. Die Vinzentinischen Ersthelfer Albstadt laden in Kooperation mit den Senioren- und Pflegeheimen, der Altenpflegeschule DAA Ebingen sowie dem Arbeitskreis Schlossscheuer alle Senioren von Dienstag bis Donnerstag, 9. bis 11. Oktober, zu einer dreitägigen "Reise ohne Koffer" in die Schlossscheuer nach Lautlingen ein. Dort willkommen sind auch all diejenigen, die bei einer Reise Hilfe und Pflege brauchen und für die es aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht selbstverständlich ist, eine Reise zu unternehmen.