Albstadt Rechtzeitig gut informiert

Albstadt-Tailfingen. Über die "professionelle Organisation" des "Allgäu Event-Zentrums" mit Stefan Rimmele und Martin Kiesling freute sich Oberbürgermeister Klaus Konzelmann zurecht, als er am Samstag die ersten Gesundheitstage Albstadt eröffnete: Die Stände in der Zollernalbhalle waren übersichtlich aufgebaut, die Bühne, auf der Anne Schmidt und Georg Filser vom SWR Gespräche mit Experten führten, sowie das Vortragszelt, in dem Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheits- und Pflegeexperten referierten, gut platziert und auch am Buffet des B2-Biomarktes war viel los.

Landrat Günther-Martin Pauli sprach über das neue CT-Gerät im Zollernalb-Klinikum, den geplanten Bau der zentralen Notaufnahme, die Konzentration der Krankenpflegeschule, die Kindernotfallsprechstunde – all das in Albstadt – sowie die Planung für ein stationäres Hospiz, die Einstellung von Familienhebammen und die neue App des Zollernalb-Klinikums, entwickelt vom Albstädter Start-up Engomo, ehe er sich aufs Rad schwang: zum Belastungs-EKG. Seine Werte waren ebenso glänzend wie die Konzelmanns, der auf dem Gesundheitsparcours seinen Blutzucker messen ließ. Das Amplifon-Team um Petra Jetter bot Hörtests an, war gutes Hören doch ein Schwerpunkt der Messe: Dazu, Eröffnungsredner Patrick G. Zorowka, Professor in Innsbruck, zu gewinnen, hatte Amplifon beigetragen: Er diskutierte mit dem Albstädter HNO-Facharzt Hermann Zwisler und Hörgeräte-Akustik-Meister Michael Beck über das "Wunderwerk Ohr".

An den Ständen herrschte danach Hochbetrieb: Der Kreisseniorenrat stellte seine neue Vorsorgemappe mit allen wichtigen Checklisten und Formularen zu Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung, vor, die auf der Internetseite des Kreisseniorenrats ausgefüllt werden können.