Albstadt Rechter Shitstorm über Stadträtin hereingebrochen

Albstadt - Wie Bürgermeister Steve Mall Stadträtin Elke Rapthel am Donnerstag auf deren Anfrage im Gemeinderat mitgeteilt hat, hält die Stadt den Vergleich zwischen Ulm, wo der AfD die Nutzung des Bürgerzentrums Eselsberg verweigert wurde, und Tailfingen, wo sie in die Zollernalbhalle durfte, nicht für korrekt: In Ulm, so Mall, habe nicht die AfD selbst, sondern deren dem "Flügel" nahe stehender Aktionskreis "Stuttgarter Aufruf" den Nutzungsantrag gestellt, in Albstadt sei es die AfD selbst gewesen. Dem "Stuttgarter Aufruf" hätte man eine Absage erteilen können, aber nicht einer Anfrage der Partei selbst.