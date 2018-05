Albstadt-Ebingen. Mit viel Spaß haben Tim Schwenk, Alexander Weidle, Jahn Stolz, Thuy Dan Anh Nguyen, Maximilian Binder, Anika Ramme und Julia Steidle vom Wirtschaftsgymnasium der Walther-Groz-Schule unter Federführung von Kathrin Schick am Känguru-Wettbewerb teilgenommen und Urkunden sowie Preise geerntet. Schulleiter Hans-Jörg Fink gratulierte den Teilnehmern zu ihrer Bereitschaft, sich an dem internationalen Mathematik-Wettbewerb zu beteiligen und sich mit Freude dem Lösen der Logik-Aufgaben zu stellen. Der Känguru-Wettbewerb, dessen erklärtes Ziel es ist, das mathematische Leben an den Schulen zu unterstützen, findet seit 1995 jährlich statt und erfreut sich einer stetig wachsenden Teilnehmerzahl – in diesem Jahr haben bundesweit mehr als 910 000 Schüler mitgemacht. Die Teilnahme am Wettbewerb wird vom Förderverein der Walther-Groz-Schule finanziert und ist auch im kommenden Jahr geplant.