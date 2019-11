Albstadt Rapthel legt Beschwerde gegen OB ein

Gleich mehrmals waren Konzelmann und Rapthel in dieser Sitzung – es war die letzte vor den Sommerferien, und sie dauerte fast sechs Stunden – hart an- ein­ander geraten. Zum einen, nachdem Rapthel das albPlus-Programm der Albstadtwerke, das Stromkunden der Albstadtwerke bei der Berechnung der Eintrittspreise der Bäder begünstigt, heftig kritisiert hatte. Rapthel zeigte sich vor allem über ein Dieter-Nuhr-Zitat erbost, mit dem Albstadtwerke-Geschäftsführer Thomas Linnemann seine Kritiker in einem Anhang seines Rechenschaftsberichts beschieden hatte, es möge, "wer keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten" – außerdem warf er Bäderkunden, die ihren Strom nicht bei den Albstadtwerken beziehen, "asoziales Cherry-Picking" vor. Rapthel forderte, diese Passagen, die sie als verunglimpfend ansieht, von der Internetseite der Stadt Albstadt zu entfernen, Konzelmann weigerte sich, den Antrag zuzulassen. Er erklärte, die Stadt sei verpflichtet, den Rechenschaftsbericht vollumfänglich publik zu machen – und im übrigen habe Linnemann Recht.