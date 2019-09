Albstadt Rapper Edin hat im Capitol gedreht

Nun steht also am Mittwochabend noch der zweite Videodreh in Ebingen an: Zwischen 20 Uhr abends und 0.30 Uhr mitten in der Nacht wird der Westtangententunnel gesperrt. Da der Videodreh schon vorab einige Aufmerksamkeit erfahren hat, sind viele Schaulustige in der Innenstadt zu erwarten. Produzent Erdal Güler verspricht: "Es soll eine ganz große Sache werden."