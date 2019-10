Albstadt Randale im Mc Donalds: 25-Jähriger greift ein

"Wer weiß, was sonst noch passiert wäre"

Trotz seiner Verletzung gab der junge Mann nicht klein bei: "Als ich nach einem kurzen Moment wieder bei mir war, habe ich gesehen, wie der 43-Jährige weiter provozierte, wieder Menschen bedrohte und sie aufeinander losgingen. Daraufhin ging ich diesmal härter dazwischen und habe den Täter an die Theke geschoben, damit er selbst und andere geschützt werden. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre."

Zu diesem Zeitpunkt ahnte der couragierte Eingreifer allerdings noch nicht, dass er eine große Platzwunde am Hinterkopf hatte. Und er ahnte nicht, dass es noch weitergehen würde: "Dann dachte ich, nun sei die Sache endlich gelaufen. Daraufhin warf der Mann wild Gegenstände auf den Boden. Er hat es in Kauf genommen, andere Menschen mit einem großen Deko-Glas zu treffen. Man kann wirklich von Glück reden, dass das in dem vollen Lokal niemanden traf."

Während andere zuschauten oder vor Angst flüchteten, ging der 25-Jährige ein weiteres Mal entschlossen vor: "Ich habe den 43-Jährigen von hinten gepackt, ihn festgehalten und auf ihn eingeredet, bis er sich beruhigt hat. Wir haben danach sogar normal miteinander gesprochen und es gelang mir, ihn zur Besinnung zu rufen." Zu dem Mann habe er gesagt: "Ich bin nicht dein Feind. Ich will nur helfen. Schau mal, hier sieht es ja aus wie auf dem Schlachtfeld." Und dann geschah etwas Unerwartetes: "Es schien so, als ob er in dem Moment erst realisierte, was er angerichtet hatte. Sein Blick hat sich verändert."

Alles war sehr schnell gegangen. Erst zu diesem Zeitpunkt stellte der 25-Jährige fest, dass er am Kopf blutete, und war froh, als die Polizei kam und er versorgt wurde. Dass er durch sein beherztes, mutiges Eingreifen sehr wahrscheinlich andere vor schlimmen Verletzungen bewahrt hat – dafür ist er selbst dankbar.

Im Notfall Zivilcourage zeigen

"Ich verstehe einfach nicht, warum der Mann einen Granitstein dabeihatte." Der Geschädigte, der sich in seiner Freizeit kirchlich engagiert, will durch seine Erlebnisse auch andere Menschen dazu aufrufen, im Notfall Zivilcourage zu zeigen: "Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft in Deutschland – so wie es früher einmal war." Es habe jeden etwas anzugehen, wenn andere in Gefahr seien. Besonders dankbar ist er der Frau, die sich um seine Wunde gekümmert hatte. "Ohne Aufforderung hat sie mich top-erstversorgt, obwohl wir uns nicht kannten."